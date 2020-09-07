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Понедельник, 7 сентября 2020, 11:27 • Юлия Шрамко • 15150
Столичному парку гулял голый мужчина
КИЕВ. 7 сентября. УНН. Муниципальная охрана обнаружила в столичном парке "Победа" раздетого мужчину. Об этом говорится в сообщении муниципалов Киева в Facebook, передает УНН.
"Парк "Победа". Дежурному наряду охраны пришлось долго убеждать мужчину в том, что одежда - обязательный атрибут для посещения парка. Возможно потому, что он находился в состоянии наркотического опьянения", - говорится в сообщении.
Напомним, в прошлом году в этом парке похитили бантик с медведя.
Источник: УНН
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