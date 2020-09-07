Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,69 0,0000  EUR: 32,73 0,0000 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Полиция расследует убийство собаки в Сумской области
Полиция расследует убийство собаки в Сумской области
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Киев
Вернуться к списку Архив
15150

Столичному парку гулял голый мужчина

Столичному парку гулял голый мужчина

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Муниципальная охрана обнаружила в столичном парке "Победа" раздетого мужчину. Об этом говорится в сообщении муниципалов Киева в Facebook, передает УНН.

"Парк "Победа". Дежурному наряду охраны пришлось долго убеждать мужчину в том, что одежда - обязательный атрибут для посещения парка. Возможно потому, что он находился в состоянии наркотического опьянения", - говорится в сообщении.

Напомним, в прошлом году в этом парке похитили бантик с медведя.

Источник: УНН
Теги: Киев, парк
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.