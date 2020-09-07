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Укрпочта сэкономила около 1 млрд грн из-за закупки на ProZorro - Криклий

Укрпочта сэкономила около 1 млрд грн из-за закупки на ProZorro - Криклий

КИЕВ. 7 сентября. УНН. За последние 4 года Укрпочта сэкономила около 1 млрд грн, пользуясь системой ProZorro. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу правительства.

“Укрпочта продолжает доказывать, что государственная компания может быть успешной и современной. Только за 4 последних года национальному почтовому оператору удалось сэкономить около 1 млрд грн на закупках через систему ProZorro”, — сказал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

По его словам, в период с 2016 по 2020 годы было проведено около 11 тыс. торгов, в которых приняли участие более 5600 участников.

“Впереди крупнейшая инвестиционная программа за всю историю Укрпочты — это компьютеризация и цифровизация работы, а также строительство первых сортировочных центров. Работа Игоря Смелянского и всей команды — пример для других”, — добавил Владислав Криклий.

Отмечается, что всего компании удалось сэкономить на закупке 2700 POS-терминалов (8,5 млн грн), приобретении почти 4-х тысяч персональных компьютеров для работников (15,6 млн грн) и электроэнергии (более 24 млн грн).

“Кроме этого, Укрпочта стала первой в публичных закупках горючего для 200+ точек локации авто по самым низким в системе ценам, брендовой IТ-техники и бумаги для печати, а также природного газа через хранилище. Компания также присоединилась к факторингу, получила три подряд ежегодные награды „Zakupki.кращі“, заключила рамочные соглашения на горючее, газ, электроэнергию, бумагу, брикеты и страхования через систему, осуществила отбор поставщиков для сделок лизинга через систему и начала принимать товар с привлечением конкурентов поставщика”, — сообщили в пресс-службе.

Напомним, от реализации непрофильных активов Укрпочта получила уже 100 млн грн.

Источник: УНН
Теги: Украина, Мининфраструктуры, Укрпочта, Prozorro, Владислав Криклий
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