Неожиданные расчеты Госкомстата: больше всего украинской водки пьют наши соседи

КИЕВ. 7 сентября. УНН. За полгода Украина поставила на внешние рынки водки на 19 млн долларов. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, передает УНН.

Больше всего - в Польшу - на 2,2 млн долларов.

Далее в списке - Казахстан (1,6 млн долларов) и США (1,5 млн долларов). Много водки Украина поставила в ОАЭ (1,2 млн долларов), в Эстонию (745 тыс. долларов), в Грузию (721 тыс. долларов), в Азербайджан (558 тыс. долларов).

Импорт водки Украиной в течение отчетного периода взамен составил 7,3 млн долларов. Таким образом, продаем мы этого алкогольного продукта минимум вдвое больше, чем покупаем.

Напомним, как писал УНН, больше водки в течение I квартала 2020 года выпили жители Киева - на 970 млн грн. На втором месте - жители Днепропетровской области (429 млн грн), на третьем - жители Киевской области (365 млн грн).

Заметим, что в ТОП-5 надежных отечественных производителей качественной водки входят:

▪️ "Баядера - Групп" (ТМ "Хлебный дар"),

▪️ "Глобал Спиритс" (УДК) (ТМ "Хортица"),

▪️ "ЛВН Лимитед" (ТМ "Немирофф"),

▪️ ЛВЗ "Прайм" (ТМ "Прайм" , "Житник", "Малиновка"),

▪️ ООО "Атлантис" (ТМ "Грин Дэй").