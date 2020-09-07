Эксперт рассказал, что будет с ценами на гречку

КИЕВ. 7 сентября. УНН. В Украине пока рост стоимости гречки не прогнозируется. Об этом сообщил исполнительный директор Украинского дискуссионного клуба Олег Пендзин в эксклюзивном комментарии корреспонденту УНН.

“Гречка по цене достигла своего исторического максимума, которого украинцы за гречку платить не будут. То есть мы уже видели тенденцию, что за последний месяц гречка на целую гривну подешевела... потому что гречку в основном потребляют пожилые люди, или ее берут для детей... Пожилые люди — это как правило люди с низкими доходами, то начинается переориентация с гречки на более дешевые крупы”, — рассказал Пендзин.

По его словам, с сентября прошлого года гречка подорожала на 152% — это самый высокий показатель среди последних продуктов.

“Поэтому я прогнозирую, что гречка будет расти в цене уже не будет, если не изменится общая ситуация с инфляционными процессами, а при тех моментах, которые есть сейчас, гречка в цене расти не будет. Во-первых, потому что у людей нет денег, а во-вторых, и гречка, которая на сегодняшний момент есть, она еще будет расти на 20% урожая, ведь в этом году она будет больше”, — сказал Пендзин.

Напомним, в Украине стоит ожидать около 15-20% роста цен на овощи до конца года.



Как сообщалось, в Украине до конца этого года молоко может подорожать не более чем на 1,5-2%.