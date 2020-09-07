СМИ: соратницу Тихановской похитили в центре Минска

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Соратницу оппозиционного кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской, члена президиума координационного совета оппозиции в Беларуси Марию Колесникову неизвестные посадили в микроавтобус с надписью "Связь" и увезли в неизвестном направлении на глазах у очевидцев в центре Минска. Об этом сообщает УНН со ссылкой на TUT.BY.

"Члена Координационного совета Марию Колесникову утром 7 сентября у Национального художественного музея неизвестные люди посадили в микроавтобус с надписью "Связь" и увезли в неизвестном направлении. Об этом ... рассказала читательница Анастасия, на глазах которой все и произошло", - сообщили в СМИ.

По словам Анастасии, произошло все около 10:05. Она шла от проспекта Независимости в сторону музея, услышала стук каблуков, обернулась и увидела Марию Колесникову.

"Я ее видела вживую до этого, потому узнала. Я еще хотела подойти к ней, поговорить, поблагодарить, а потом передумала, решила, что человек и так устает. Я прошла вперед, и в какой-то момент еще подумала, что обернусь и покажу Маше сердечко. Недалеко от музея я видела припаркованный темный микроавтобус с надписью "Связь" на борту и сзади была марка Соболь. Я прошла вперед и услышала звук падающего на асфальт телефона, какой-то топот, обернулась и увидела, что люди в гражданской одежде и в масках заталкивают Марию в этот микроавтобус, у нее отлетает телефон, один из этих людей телефон поднимает, прыгает в микроавтобус и они едут", - сказала Анастасия.

По ее словам, снять происходящее на телефон девушка не решилась, так как была слишком близко к неизвестным людям в масках и побоялась, что ее тоже задержат.

Также сообщается, что телефон Колесниковой доступен, но трубку она не поднимает. Пресс-секретарь Координационного совета Антон Родненков в 10:13 сказал, что Мария Колесникова одна была в центре города по делам. О ее исчезновении Родненков узнал от СМИ и стал выяснять, где находится Мария. В 11:00 телефон Родненкова стал недоступен.

"Где находятся Мария и Антон, я не знаю и не могу связаться с ними. Также нет связи с членом Координационного совета, старшим вице-президентом EPAM Максимом Богрецовим и исполнительным секретарем Совета Иваном Кравцовым", - сказал член Координационного совета Максим Знак.

Напомним, Колесникова сказала, что Лукашенко нарушил закон Беларуси, обращаясь за помощью к Путину.

Также напомним, что в воскресенье в Беларуси задержали еще одного члена координационного совета.