"Товарищ мэр, а при чем здесь вы": Криклий поставил Труханова в неудобное положение из-за пиара на Delfi

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Последние дни мэр Одессы Геннадий Труханов активно пиарятся на поднятии Delfi, к которому не имеет никакого отношения. Под очередным таким постом свой комментарий оставил министр инфраструктуры Владислав Криклий, сообщает УНН.

"Товарищ мэр, а при чем здесь вы?", - спросил Труханова Криклий.

Надо отметить, что мэру Одессы так и не нашлось что ответить министру.

Ранее политолог заявлял, что Труханов зря пытается пиариться на Delfi, ведь он к этому процессу не имеет никакого отношения.

Напомним, с конца июля по поручению Президента проблемой поднятия танкера Delfi занимается Мининфраструктуры. 26 августа компании "Трансшип" и "Бруклин-Киев", которые решили помочь государству - подняли танкер на ровный киль.