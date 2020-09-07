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Кличко: более 100 000 студентов столицы вернулись в общежития

Кличко: более 100 000 студентов столицы вернулись в общежития

КИЕВ. 7 сентября. УНН. В столице вернулись к учебе 350 тысяч студентов, и более 100 тысяч из них живут в общежитиях. Такая ситуация требует соблюдения всех санитарных норм. Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил во время онлайн брифинга, передает корреспондент УНН.

“Отдельно хочу обратиться к руководителям высших учебных заведений, которые подчиняются Минобразования, но расположены в Киеве. Студенты, а их в 90 вузах столицы 350 тысяч вернулись к учебе. И более 100 тысяч студентов живут в общежитиях”, — сообщил городской голова.

Он призвал руководителей учреждений и руководителей общежитий обеспечить и контролировать соблюдение всех санитарных норм.

“Ибо вспышки заболевания приведут как к нагрузке на медучреждения города, так и к закрытию общежитий и учебных заведений”, — сказал Кличко.

Как сообщал УНН, министр Кабинета министров Олег Немчинов ранее опубликовал дайджест новостей и событий, связанных с COVID-19, в котором указаны правила защиты в общежитиях.

Источник: УНН
Теги: Киев, Украина, студенты, Коронавирус
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