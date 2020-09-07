Киевляне должны решить, хотят ли они еще пять лет невыполненных обещаний - Верещук

КИЕВ. 7 сентября. УНН. У Кличко рейтинг ровно такой же, как и у других руководителей городов областного значения. Пусть киевляне решают, нужны ли им еще пять лет невыполненных обещаний. Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявила Ирина Верещук, народный депутат и кандидат на должность городского главы от партии "Слуга народа", передает УНН.

"...Господин Кличко надеется в очередной раз победить на выборах и еще пять лет ничего не делать - ни с Бортнической станцией аэрации, ни со строительством мусороперерабатывающего завода, ни реализовывать другие обещания, которые он так и не выполнил. Пусть киевляне решают", - отметила Верещук.

Также политик рассказала, каким образом планирует работать после победы на выборах.

"Я собираюсь работать и честно разговаривать с избирателями. Идти к киевлянам, объяснять свою позицию, предлагать изменения, новую команду, принципиально новое мышление и видение и, конечно, себя в качестве лидера общины", - отметила политик.

Напомним, что столичная мэрия недавно приняла решение запретить доступ граждан к администрации до 31 октября включительно. Мотивировано такое решение "ситуацией" с "ковидом", в то время, как куда более людные объекты инфраструктуры: ТРЦ, спортзалы, метро и рынки - продолжают работать, соблюдая карантинные правила. Соответствующее распоряжение (о запрете посещения КГГА) подписал лично Кличко.