Политтехнолог назвал тройку лидеров мэрской гонки в Киеве

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Политтехнолог Борис Тизенгаузен назвал тройку лидеров среди кандидатов на должность мэра Киева, передает УНН со ссылкой на его комментарии в эфире одного из украинских телеканалов.

Так, по словам эксперта, в тройке лидеров электоральных симпатий киевлян сегодня действующий мэр Виталий Кличко, депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук и шоумен Сергей Притула.

"Что касается сегодняшних раскладов, то я вижу такую тройку - это Кличко, Верещук и Притула. А вот во втором туре самое интересное. По статистике, эти выборы мэра пройдут в два тура. Во втором туре могут быть сюрпризы и, я думаю, что не самые приятные для Кличко", - отметил Тизенгаузен.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ставки на выборы мэра столицы: в лидерах букмекеров "держатся" Кличко и Верещук

Напомним, за что по словам политолога Виталия Балы, у "Притулы самая худшая ситуация, а действия Пальчевского даже трудно комментировать". "Плохое состояние дел" Притулы эксперт объясняет низким рейтингом его партии - "Голос", который очевидно, что будет тянуть вниз и самого кандидата.

Что касается Кличко, то эксперты прогнозируют падение его рейтингов, а также говорят о том, что его избиратель не особенно мотивирован, и в день голосования может просто не дойти до избирательных участков.