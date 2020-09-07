Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,69 0,0000  EUR: 32,73 0,0000 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Полиция расследует убийство собаки в Сумской области
Полиция расследует убийство собаки в Сумской области
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку Архив
7740

Политтехнолог назвал тройку лидеров мэрской гонки в Киеве

Политтехнолог назвал тройку лидеров мэрской гонки в Киеве

Борис Тизенгаузен

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Политтехнолог Борис Тизенгаузен назвал тройку лидеров среди кандидатов на должность мэра Киева, передает УНН со ссылкой на его комментарии в эфире одного из украинских телеканалов.

Так, по словам эксперта, в тройке лидеров электоральных симпатий киевлян сегодня действующий мэр Виталий Кличко, депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук и шоумен Сергей Притула.

"Что касается сегодняшних раскладов, то я вижу такую тройку - это Кличко, Верещук и Притула. А вот во втором туре самое интересное. По статистике, эти выборы мэра пройдут в два тура. Во втором туре могут быть сюрпризы и, я думаю, что не самые приятные для Кличко", - отметил Тизенгаузен.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ставки на выборы мэра столицы: в лидерах букмекеров "держатся" Кличко и Верещук

Напомним, за что по словам политолога Виталия Балы, у "Притулы самая худшая ситуация, а действия Пальчевского даже трудно комментировать". "Плохое состояние дел" Притулы эксперт объясняет низким рейтингом его партии - "Голос", который очевидно, что будет тянуть вниз и самого кандидата.

Что касается Кличко, то эксперты прогнозируют падение его рейтингов, а также говорят о том, что его избиратель не особенно мотивирован, и в день голосования может просто не дойти до избирательных участков.

Источник: УНН
Теги: выборы, Киев, мэр
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.