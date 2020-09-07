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Меркель не исключает санкций относительно "Северного потока-2" из-за отравления Навального

Меркель не исключает санкций относительно "Северного потока-2" из-за отравления Навального

Ангела Меркель

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Канцлер ФРГ Ангела Меркель не исключает возможности введения санкций в отношении проекта газопровода "Северный поток-2" в ответ на предполагаемое отравление оппозиционера Алексея Навального веществом из группы "Новичок", о чем ранее заявили немецкие специалисты. Об этом заявил в понедельник представитель канцлера ФРГ, передает УНН со ссылкой на Reuters.

"Канцлер разделяет замечания министра иностранных дел", - сказал официальный представитель канцлера Штеффен Зайберт.

Его спросили о комментарии главы МИД страны Хайко Мааса, который призывает Россию помочь прояснить дело Алексея Навального или заставить Германию отказаться от поддержки газопровода "Северный поток-2".

Как сообщал УНН, ранее глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан заявил, что Россия должна внести вклад в расследование дела Алексея Навального, от этого будут зависеть действия Германии в контексте "Северного потока-2".

Источник: УНН
Теги: Россия, отравление, санкции, Германия, Навальный, Ангела Меркель
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