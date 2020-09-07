Решение в пользу Суркисов по делу ПриватБанка не обошлось без давления - политолог

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Поскольку ПриватБанк сегодня государственный и вопрос его дальнейшей деятельности автоматически является вопросом национальной безопасности, то без давления на судей в процессе принятия решения в пользу оффшорных компаний семейства Суркисов не обошлось. Такое мнение в комментарии УНН высказал политолог Андрей Бодров.

"ПриватБанк – национализирован, а это вопрос национальной безопасности, вопрос безопасности национальной банковской системы и экономики в целом. Конечно же, без давления не обошлось, и выражаться оно могло либо в каком-то силовом воздействии, либо в каком-то финансовом мотивировании. Но я отмечу, что это всего лишь первая инстанция, и пока угрозы для развала национализации я, во всяком случае, не усматриваю. Это пока что пробы пера", - сказал он.

По словам эксперта, Печерский и Шевченковский районные суды у нас давно известны своей "принципиальностью".

"…они быстро меняют свою позицию в зависимости от политической погоды. Поэтому, я думаю, что сейчас, если будет указано на недопустимость подобных действий, то и подобные инциденты прекратятся", - сказал Бодров.

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Также политолог считает, что исход будущей апелляции на решение Печерского суда в пользу Суркисов, во многом, будет зависеть "от политического климата".

При этом, Бодров напомнил, что "по ПриватБанку существует совершенно четкая и жесткая позиция зарубежных структур. В том, что банк – государственный, они усматривают сохранение платежеспособности Украины по внешним займам. Второе: на текущий момент все-таки есть внутреннеполитический консенсус в том, что "Приват" должен оставаться в руках государства. И третье: Зеленскому в текущей политической ситуации нужно демонстрировать политическую самостоятельность, а шаг на приватизацию банка может подорвать его имидж на внешнем уровне, уверенность западных элит и простого избирателя в нем", - уточнил политолог.

Он добавил, что решение в пользу Суркисов судов первой инстанции, скорее всего, будут отменены.

"Думаю что политические аспекты будут заставлять государство влиять на ситуацию в сторону сохранения своего лица, и бороться за то, чтобы такое решение было отменено", - пояснил свою позицию Бодров.

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Напомним, члены семьи Суркисов длительное время судятся с Национальным банком в связи с национализацией ПриватБанка. В нем (в кипрском филиале) Суркисы держали депозиты под рекордно высокие и несуществующие в других банках проценты.

В НБУ уверены, что олигархи получали кредиты и размещали их на депозиты не на рыночных условиях, благодаря вероятным особыми договоренностям с бывшими владельцами ПриватБанка. Так же считают и американские аудиторы Kroll.

Суркисы, в свою очередь, пытаются доказать, что "не связаны с бывшими владельцами банка", и отменить процедуру bail-in. При этом, они фактически подтверждают свою "связанность" в Лондонском суде, где признают наличие общих медиаактивов с бывшим владельцем банка.

Во время bail-in депозиты Суркисов на сумму 250 млн долларов обменяли на акции банка, которые Нацбанк выкупил за одну гривну.

15 июня Верховный Суд не удовлетворил иск Суркисов о взыскании этих средств из Украины.

Поэтому, оффшорные компании семьи Суркисов (на которые были оформлены депозиты) подали очередной иск к ПриватБанку о порядке исполнения решения суда от 2017 года - тогда Киевский апелляционный административный суд обязал банк вернуть семье Суркисов 259 млн долларов.

2 сентября Печерский районный суд Киева принял решение, что ПриватБанк должен вернуть братьям Суркисам 250 млн долларов. И еще почти 100 млн долларов процентов - в общем почти 10 млрд гривен по нынешнему курсу.

Решение было принято без рассмотрения спора по существу, а как "обеспечение". На него Украина уже готовит обжалование.