Зеркаль объяснила, как Украина "становится частью европейского рынка природного газа"

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Украина является единственной страной вне зоны ЕС, куда объемы закачки газа растут быстрее, чем в среднем по Европе. Об этом в Facebook написала советник главы правления Нафтогаза Елена Зеркаль, передает УНН.

"Пока Европейская Комиссия думает над правовой позиции по интеграции энергетических рынков Украины и ЕС, реальная интеграция уже происходит. Драйвером интеграции при этом выступает фактор не политический, а экономический. Украина де-факто становится частью европейского рынка природного газа", - написала представительница компании.

По ее словам, украинские газохранилища уже пользуются такие мировые трейдеры как Shell, Engie и RWЕ и спрос продолжает расти.

"Украина является единственной страной в категории "вне зоны ЕС", куда объемы закачки газа растут быстрее, чем в среднем по Европе (согласно данным Gas Infrastructure Europe). Сегодня наши хранилища заполнены на 84% - всего за время независимости - и европейские компании продолжают закачивать у них газ", - сообщила она.

Также Зеркаль отметила, что росту доверия западных трейдеров к нашим газохранилищам способствуют как приведение законодательства Украины в соответствие с законодательством ЕС, так и предложение с нашей стороны новых услуг и продуктов.

Кроме того, виртуальный реверсный поток на украинском-словацкой границе и более привлекательный таможенный режим в Украине продолжают побуждать трейдеров в Европе активно использовать украинские газовые хранилища.

"Именно так и должны проходить интеграционные процессы - постепенно мы становимся интересными и привлекательными для европейского бизнеса, который точно знает, как добиваться результата в общении с европейскими бюрократическими структурами", - добавила она.

Как сообщал УНН, объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 5 сентября увеличился до 26,069 млрд куб. м.