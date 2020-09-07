Все артисты на попурри ко Дню Независимости выступали бесплатно - ОПГ

КИЕВ. 7 сентября. УНН. В Офисе президента сообщили, что все артисты и музыканты, которые приняли участие в финальном номере “Музыкальная история Независимости”, откликнулись на приглашение организаторов и участвовали в торжествах на безвозмездной основе. Об этом в ОПУ сообщили в ответ на запрос Радио Свобода, передает УНН.

“Основной сценарий официальных мероприятий был разработан и реализован работниками Офиса президента Украины, в частности, работниками Директората по вопросам информационной политики, Директората по вопросам внутренней и гуманитарной политики, Директората по вопросам региональной политики и децентрализации”, — говорится в ответе на запрос.

Отмечается, что режиссером 17-минутного попурри стала украинский режиссер Екатерина Царик.

“Музыкальный „мэшап“ и аранжировки сделал талантливый украинский музыкант и исполнитель MONATIK. Они также оказывали услуги на безвозмездной основе”, — добавили в Офисе президента.

Отсутствие указания имен авторов и источников заимствования во время трансляции попурри было связано с определенными техническими ограничениями телевизионного вещания, говорится в письме.

“Вместе с тем сообщаем, что полная версия номера с указанием имен авторов была обнародована на официальных ресурсах Офиса Президента Украины”, — отмечают в ведомстве.

Как отмечает служба, в то же время, за полторы недели после праздника представители культурной сферы вышли на протест под Кабмин против карантинных ограничений, которые делают невозможным доходы шоу-бизнеса.

Во главе протеста выступила певица Оля Полякова, которая участвовала и в шоу-попурри во время официальной части празднования Дня Независимости Украины, по сообщению Офиса президента — на безвозмездной основе.

Как сообщал УНН, во Львове ко Дню Независимости Украины состоялся Марш непокоренных.