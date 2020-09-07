ВАКС инициировал вопрос о привлечении к ответственности адвокатов по делу Мартыненко

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Высший антикоррупционный суд инициировал вопрос о привлечении к ответственности 2 защитников по делу об обвинении бывшего народного депутата Николая Мартыненко и других лиц, в том числе действующих и бывших должностных лиц ГП “Восток ГОК” и ГП “НАЭК Энергоатом”, в завладении средствами указанных предприятий в особо крупных размерах. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП.

Сообщается, что 7 сентября 2020 года в ВАКС было запланировано судебное заседание по рассмотрению по существу дела об обвинении бывшего народного депутата и других лиц, в том числе действующих и бывших должностных лиц ГП “ВостГОК” и ГП “НАЭК Энергоатом”.

“Однако коллегия судей ВАКС так и не смогла перейти к рассмотрению, поскольку в суд без уважительных причин не появились двое адвокатов”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что несмотря на заранее определенную дату проведения заседания, один из защитников находится в ежегодном отпуске, другой — занят в другом процессе.

“Суд согласился с доводами прокурора САП и частично удовлетворил его ходатайство о привлечении двух защитников обвиняемых к ответственности за неявку без уважительных причин на судебное заседание”, — отмечается в сообщении.

Также отмечается, что предварительно было отменено 10 судебных заседаний с 20 июля 2020 по 31 июля 2020 в связи с предоставлением дополнительно времени стороне защиты для ознакомления с материалами дела.

“Следующее заседание назначено на 9:15 30 сентября 2020 года”, — говорится в сообщении.

Напомним, ранее ВАКС решил обратиться к квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры о привлечении к дисциплинарной ответственности адвокатов по делу об обвинении бывшего народного депутата Николая Мартыненко и других лиц.



Как сообщалось, в деле овладения средствами “Восток ГОК” завершено следствие.



Как сообщал УНН, Антикоррупционный суд объединил уголовные производства касательно “Энергоатома”.

Напомним, 20 апреля 2017 года экс-нардеп Мартыненко был задержан и ему было сообщено о подозрении в организации коррупционной схемы с завладения средствами ГП “ВостГОК” (ч.3 ст.27 ч.4 ст.28, ч.5 ст. 191 и ч.1 ст.255 Уголовного кодекса Украины). 25 октября 2017 года экс-нардепа сообщено о подозрении в завладении имуществом ГП “НАЭК “Энергоатом”.