ОАСК просят отменить решение об обязательном утреннем исполнении Гимна в столичных школах

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Окружной административный суд Киева просят отменить решение мэра Киева Виталия Кличко о исполнении Гимна в столичных школах каждое утро. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу суда.

"В Окружной административный суд города Киева поступил иск в Киевский городской совет о признании противоправным частично решение №433/9512 от 30 июля 2020 года "Об обязательном исполнения Государственного Гимна Украины в учреждениях общего среднего образования всех типов и форм собственности". В частности, истец просит отменить п.1.2. указанного решения, которым рекомендовано исполнение Государственного Гимна Украины в учреждениях общего среднего образования всех типов и форм собственности в начале каждого дня с участием учеников и учителей", - говорится в сообщении.

Сообщается, что среди других требований - принять меры по обеспечению иска путем остановки решение Киевского городского совета в указанной части.

Отмечается, что в настоящее время судом решается вопрос наличия правовых оснований принятия мер обеспечения иска и открытия производства по административному делу.

Напомним, глава комитета ВР по вопросам образования и науки был удивлен решением Киевсовета о введении обязательного исполнения Гимна Украины в школах, ведь не понимает цели.