Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,69 0,0000  EUR: 32,73 0,0000 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
В Украине планируют снизить смертность на дорогах минимум на 30%
В Украине планируют снизить смертность на дорогах минимум на 30%
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Общество
Вернуться к списку Архив
12600

В Украине летом зарегистрировали брак более 50 тысяч пар

В Украине летом зарегистрировали брак более 50 тысяч пар

КИЕВ. 7 сентября. УНН. В Украине за лето более 50 тысяч пар зарегистрировали брак. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции Украины.

"Летом 2020 года более чем 59 тысяч пар зарегистрировали брак в органах государственной регистрации актов гражданского состояния Украины", - говорится в сообщении.

Сообщается, что среди лидеров по количеству бракосочетаний - город Киев (6594 брака), Днепропетровская (4910 браков), Львовская (4303 брака), Харьковская (4206 браков) и Одесская (3934 брака) области.

Напомним, в ближайшие годы зарегистрировать брак онлайн будет невозможно, и для этого надо приходить лично, чтобы в дальнейшем не было споров относительно того, была ли женитьба или нет.

Источник: УНН
Теги: Украина, Минюст, свадьба
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.