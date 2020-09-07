В Украине летом зарегистрировали брак более 50 тысяч пар

КИЕВ. 7 сентября. УНН. В Украине за лето более 50 тысяч пар зарегистрировали брак. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции Украины.

"Летом 2020 года более чем 59 тысяч пар зарегистрировали брак в органах государственной регистрации актов гражданского состояния Украины", - говорится в сообщении.

Сообщается, что среди лидеров по количеству бракосочетаний - город Киев (6594 брака), Днепропетровская (4910 браков), Львовская (4303 брака), Харьковская (4206 браков) и Одесская (3934 брака) области.

Напомним, в ближайшие годы зарегистрировать брак онлайн будет невозможно, и для этого надо приходить лично, чтобы в дальнейшем не было споров относительно того, была ли женитьба или нет.