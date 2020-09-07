МИД Сербии о извинениях Захаровой за свой пост в Facebook: инцидент исчерпан

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Ситуация вокруг высказывания официального представителя МИД Марии Захаровой в отношении визита президента Сербии Александара Вучича в США исчерпана и не оставит последствий в российско-сербских отношениях. Об этом заявил в понедельник глава МИД Сербии, первый вице-премьер Ивица Дачич, пишет УНН.

“Глава МИД Ивица Дачич заявил, что МИД Сербии и глава российской дипломатии Сергей Лавров приложили усилия, чтобы закрыть случай публикации представителя МИД Марии Захаровой, чтобы не осталось сомнений в отношениях Сербии и России. Дачич в утренней программе Happy TV заявил, что две страны являются стратегическим партнерами и продолжают это сотрудничество, и это не оставит следа на наших добрых отношениях”, — цитирует Дачича пресс-служба министерства.

Глава МИД Сербии также указал, что на переговорах в Вашингтоне делегация Сербии не позволила, чтобы подписанный сторонами документ отразился на отношениях Белграда с Москвой и Пекином.

Дачич рассказал, что МИД Сербии “позвал российского посла, чтобы устно попросить у него объяснения” насчет публикации в Facebook. По его словам, до встречи с дипломатом ему позвонил Сергей Лавров, который отметил, что подобная запись не отражает позицию российской администрации, а РФ и Сербия — братья, друзья и стратегические партнеры.

Ранее стало известно, что Кремль рассчитывает, что ни у кого “не остается сомнений в уважении РФ к Сербии и ее руководству”. Об этом в понедельник заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя высказывания официального представителя МИД Марии Захаровой.