Зеленский обсудил с президентом Литвы нарушение всеобъемлющего перемирия на Донбассе

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Литовской Республики Гитанасом Науседой, во время которого стороны обсудили нарушение всеобъемлющего перемирия со стороны незаконных вооруженных формирований и методы противодействия распространения коронавируса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Литовской Республики Гитанасом Науседой. Стороны обсудили меры, принимаемые в Украине и Литве с целью противодействия распространению коронавируса и минимизации влияния пандемии на граждан", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Владимир Зеленский ознакомил Гитанаса Науседу с актуальной ситуацией с безопасности на Донбассе. Президент Украины выразил глубокую обеспокоенность грубым нарушением всеобъемлющего перемирия со стороны незаконных вооруженных формирований, которое произошло 6 сентября и привело к гибели украинского военнослужащего. Вследствие вражеского обстрела ранения получил еще один военнослужащий Вооруженных сил Украины.

Глава Украинского государства рассказал Президенту Литвы о ходе переговорного процесса в нормандском формате.

"Надеюсь, что после встречи советников лидеров стран "Нормандской четверки" мы поймем, когда предстоит встреча лидеров этих стран. Нам всем надо стараться ради того, чтобы достичь мира", - сказал Зеленский.

Он выразил благодарность официальному Вильнюсу и лично Гитанасу Науседе за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Отдельное внимание собеседники уделили вопросу подготовки к 22-му саммиту Украина - ЕС, который запланирован на 1 октября 2020 года в Брюсселе. Владимир Зеленский отметил настроенность украинской стороны на максимальную результативность саммита и активизацию с этой целью соответствующей работы со структурами ЕС и государствами - членами Евросоюза.

Гитанас Науседа подчеркнул, что надеется, что во время президентства Владимира Зеленского Украина сделает все, чтобы стать членом Евросоюза, и отметил, что среди стран Восточного партнерства наше государство демонстрирует лидерство.

Собеседники обсудили первоочередные меры двустороннего политического диалога. Было отмечен общий настрой провести очередное заседание Совета Президентов Украины и Литовской Республики в конце этого года в Киеве.

Также Владимир Зеленский и Гитанас Науседа обменялись мнениями по развитию ситуации в Беларуси. Глава Украинского государства обратил внимание на общность подходов Украины и Европейского Союза в вопросах оценки белорусского внутриполитического кризиса.

Напомним, Госсекретарь США Майкл Помпео в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил об обеспокоенности Вашингтона в связи с попытками КНР приобрести предприятие "Мотор Сич", расположенное в Запорожье.