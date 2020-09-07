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В Украине планируют снизить смертность на дорогах минимум на 30%
В Украине планируют снизить смертность на дорогах минимум на 30%
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Новости: Политика
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Геращенко рассказал, какие проблемы есть в украинской полиции

Геращенко рассказал, какие проблемы есть в украинской полиции

Антон Геращенко

КИЕВ. 7 сентября. УНН. В украинской полиции есть проблема с текучестью кадров и низкими зарплатами. Об этом сказал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в эфире одного из телеканалов, передает УНН.

"У нас есть проблема с текучестью кадров. У нас проблема с тем, чтобы я хотел бы, чтобы каждый полицейский до участкового, имел высшее юридическое образование и получал достойную заработную плату. Но у нас вся заработная плата для патрульного, который должен выходить 5 дней в неделю на линию - около 12,5 тыс. грн", - сказал Антон Геращенко.

По его словам, в Киеве зарплата работников маршрутных такси, такси и развозчиков хлеба выше, и им не нужно рисковать своей жизнью и здоровьем.

"Поэтому, путь решения проблемы - это обращение внимания и центральной власти, органов местного самоуправления на проблему безопасности", - добавил Антон Геращенко.

Напомним, в Украине планируют снизить смертность на дорогах минимум на 30%.

Источник: УНН
Теги: МВД, Украина, полиция, Антон Геращенко
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