Банкиры о решении по делу "Суркисов-Привата": это беспредел под прикрытием закона

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Инвестиционные банкиры отреагировали на решение Печерского районного суда взыскать с ПриватБанка около 9 млрд гривен по заявлению “оффшорных компаний”, аффилированных с братьями Суркисами, передает УНН со ссылкой на The Page.

В частности, по мнению президента инвестиционной группы “Универ” Тараса Козака, решения суда повлечет за собой отток инвестиций из Украины.

“Положительно повлиять это решение на инвестклимат не может, потому что это не верховенство права, а злоупотребление им. Ведь откуда взялись средства Суркисов, а именно шести офшоров, которые представляют их интересы? Это кредит Приватбанка, который был выдан этим компаниям под определенную процентную ставку. Получив средства в кредит, компании положили их на депозит и получили по нему значительно более высокую ставку, чем по кредиту.

Юридически будто бы нормально, а реально — это схематоз. И суд не принял это во внимание, а учитывал только информацию о том, что эти средства Приватбанк не вернул, а они пошли в bail-in. Это не может считаться правосудием”, — заявил он.

Козак считает, что подобным решением судьи продемонстрировали антинародную позицию.

“Если суд и в дальнейшем будет позволять себе не смотреть по существу, а решать что-то формально, то это не будет защищать интересы инвесторов, граждан и т.д. Это будет просто беспредел под прикрытием закона”, — добавил он.

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В свою очередь, гендиректор инвесткомпании Concorde Capital Игорь Мазепа ждет решения Верховного суда.

“А комментировать то, что еще будут обжаловать, я не вижу смысла.

На самом деле в процессе определения связанных лиц действительно есть куча вопросов, в частности, по делу Суркисов и прочих. И хотя в этом деле нет четкой грани между черным и белым, все эти вещи вытекают из недоверия к судебной системе страны”, — добавил он.

Директор по развитию “Украинской биржи” Алексей Сухоруков убежден, что решение Печерского суда будет оспорено.

“Я думаю, что, несмотря на какой-то политический крах, решение все равно будет оспорено и дело будет рассматривать еще не одна инстанция, но я бы пока предостерег делать какие-то далеко идущие выводы”, — подчеркнул он.

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Напомним, 2 сентября Печерский райсуд Киева под председательством Сергея Вовка удовлетворил иск оффшорных компаний братьев Суркисов к ПриватБанку на 350 млн долларов.

В банке, НБУ, Минфине и Минюсте сразу же заявили о намерениях обжаловать решение. Уточнялось, что принято оно с нарушениями и без рассмотрения по существу.

В Минюсте уже инициировали законопроект, принятие которого должно запретить осуществление выплат в пользу оффшоров Суркисов, и его регистрация в парламенте ожидается в ближайшее время.

Также напомним, НАБУ открыло дело за попытки завладеть имуществом “Привата”. В нем фигурируют оффшоры Суркисов.