Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,69 0,0000  EUR: 32,73 0,0000 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
В Украине планируют снизить смертность на дорогах минимум на 30%
В Украине планируют снизить смертность на дорогах минимум на 30%
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку Архив
3675

Венедиктова обсудила с международными партнерами реформу прокуратуры

Венедиктова обсудила с международными партнерами реформу прокуратуры

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова провела встречу с международными партнерами, во время которой обсудила состояние реформы прокуратуры. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.

"В понедельник, 7 сентября 2020 года, Генеральный прокурор Ирина Венедиктова провела координационную встречу с международными партнерами, во время которой обсудили текущее состояние реформы органов прокуратуры", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в мероприятии приняли участие представители проекта "Pravo-Justice", Консультативной миссии Европейского Союза, Представительства Европейского Союза в Украине, Международной организации по развитию права в Украине, Офиса Совета Европы в Украине, проекта "Соблюдение прав человека в системе уголовной юстиции Украины" Антикоррупционной инициативы Европейского Союза, отдела по правоохранительным вопросам Посольства Соединенных Штатов Америки в Украине, правового отдела Посольства Соединенных Штатов Америки в Украине.

Генпрокурор отметила, что сейчас идет процесс институционального преобразования прокуратуры в современный орган, который будет, основываясь на международных стандартах, эффективно реализовывать определенные в Конституции полномочия по обеспечению доступа к правосудию по уголовным производствам и координации деятельности органов правопорядка.

"Участники встречи обсудили ключевые этапы процесса реформы в 2020 году. Сейчас идет формирование новых областных прокуратур, а в конце сентября начнется аттестация местных прокуроров", - отметили в ОГПУ.

Также в активной фазе второй отбор в Офис Генпрокурора специалистов вне системы. Директор Тренингового центра прокуроров Украины Олеся Отраднова представила партнерам также новые подходы к переподготовке кадров по принципу непрерывного обучения.

Представители международных организаций заверили Офис Генпрокурора в дальнейшей поддержке процесса развития. А Генеральный прокурор предложила сделать такие координационные встречи регулярными.

Напомним, состоялась встреча Генерального прокурора Ирины Венедиктовой с Послом Швейцарии в Украине и Республике Молдова Клодом Вильде, на которой стороны обсудили ход реформы прокуратуры и возвращение замороженных активов в Швейцарии.

Источник: УНН
Теги: Офис Генпрокурора, Украина, реформы, Генпрокурор
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.