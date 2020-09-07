Посол Украины вернулся в Беларусь, но двусторонние контакты пока "на паузе"

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Украинский посол в Беларуси Игорь Кизим вернулся после консультаций в Министерстве иностранных дел Украины в Минск. Об этом сообщили Радио Свобода в посольстве Украины в Минске, передает УНН.

На вопрос СМИ, как дальше будут строиться отношения Киева и Минска, посол Игорь Кизим ответил: "Как уже отмечал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, пока официальные контакты между нашими странами "поставлены на паузу". В то же время дальнейшее развитие белорусско-украинских отношений будет зависеть от многих факторов, в частности развития ситуации непосредственно в Беларуси, а также интеграционных процессов в рамках Союзного государства Беларуси и России".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кулеба об отношениях с Белоруссией: на каждую риторику будет словесный ответ, на действие - действенный

Напомним, 17 августа впервые в истории МИД вызвал посла в Беларуси на консультации в Киев.

Также напомним, накануне в обращении к участникам митинга в его поддержку Лукашенко, среди прочего, заявил, что в случае если белорусы "потеряют первого президента" - это будет начало конца, и они будут "стоять на коленях, как в Украине".