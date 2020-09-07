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В Запорожской области мужчина во время судебного слушания ударил себя ножом в живот

В Запорожской области мужчина во время судебного слушания ударил себя ножом в живот

КИЕВ. 7 сентября. УНН. В Якимовском районном суде в Запорожье мужчина 1968 года во время судебного слушания ударил себя ножом в живот. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Судебную власть Украины.

"В производстве судьи находится гражданское дело по иску гражданки к гражданину о признании лица утратившим право пользования жилым помещением. 7 сентября 2020 года во время очередного слушания дела гражданин 1968 года рождения, нанес удар ножом себе в живот. После чего снова замахнулся ножом, но истица выбила нож. Мужчина упал на пол", - говорится в сообщении.

Отмечается, что работниками суда была вызвана полиция и скорая помощь. Мужчина был доставлен в Якимовскую центральную районную больницу. В настоящее время сведений о состоянии его здоровья нет.

Напомним, в Украине за четыре месяца этого года в суды и учреждения системы правосудия посетители пытались пронести более 13,2 тыс. запрещенных предметов, среди которых ножи, электрошокеры, файеры, огнестрельное и травматическое оружие.

Источник: УНН
Теги: суд, Украина, ножевые ранения
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