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В Украине есть около 1 млн единиц легального оружия на руках - Геращенко

В Украине есть около 1 млн единиц легального оружия на руках - Геращенко

КИЕВ. 7 сентября. УНН. В Украине есть около миллиона единиц легального огнестрельного оружия на руках. Об этом сказал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в эфире одного из телеканалов, передает УНН.

"У нас в Украине на сегодняшний день около миллиона единиц легального огнестрельного оружия на руках. Это охотничье, спортивное оружие. У нас запрещается только короткоствол, кроме оружия у тех, кто награжден им или тех, кто носит его по роду своих обязанностей. И запрещается автоматическое оружие. Все другие виды оружия стрелкового у нас разрешены. И я считаю, что каждый, кто хочет, может это охотничье оружие иметь и защищать свой дом", - сказал Антон Геращенко.

По его словам, те, кому есть 21 год - могут купить гладкоствольное ружье, а те, кому есть 25 лет - нарезной карабин.

Напомним, в Сумской области полиция расследует убийство собаки. Ее застрелили из машины, похожую на машину лесника.

Источник: УНН
Теги: МВД, оружие, Украина, Антон Геращенко
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