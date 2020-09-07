Фонд соцстраха выплатил деньги 13 семьям из-за смерти или болезни медиков на COVID-19

КИЕВ. 7 сентября. УНН. В Украине по состоянию на 29 августа 13 семьям выплатили деньги из Фонда социального страхования из-за смерти или болезни медицинских работников. Так, 11 семьям выплатили по 210 тысяч гривен и двум семьям по 1,5 млн гривен. Об этом в эфире телеканала Zik сообщила народный депутат от фракции “Слуга народа” Галина Янченко, передает УНН.

“Я рада, что Верховная Рада поддержала этот законопроект, где я была соавтором по страхованию жизни и здоровья медиков, хотела дать вам такое обновление. Это данные по состоянию на 29 августа 2020 года о том, как Верховная Рада поддерживает медиков, и о том, как реализуется законопроект, который мы приняли где-то в апреле. На сегодняшний день сообщено соцстраху про 84 смертельных случая медицинских и других работников, завершено расследование 54 случаев и уже начались выплаты. По 210 тысяч за страхование здоровья, то есть там, где человек заболел, у него там какие-то моменты долгосрочные, она не может вернулись к работе. По 210 тысяч выплатили 11 семьям на сегодняшний день по 1,5 млн — это там, где летальные случаи выплатили на сегодняшний день 2 семьям — это погибшие водители в Житомирской и Закарпатской области”, — отметила она.

Напомним, Фонд социального страхования Украины утвердил формы заявлений на получение единовременной страховой помощи медицинским работникам, которым будет установлена инвалидность вследствие заболевания COVID-19, а также членам семей, родителям и содержащимся в случае смерти медицинского работника.

Также напомним, Фонд соцстраха продолжает начислять суммы расходов на медико-социальные услуги.