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МОН не получило никаких средств из "ковидного" фонда - Бабак

МОН не получило никаких средств из "ковидного" фонда - Бабак

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Министерство образования и науки Украины не получало средств из Фонда по борьбе с COVID-19, так как не просило деньги. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил председатель комитета ВР по вопросам образования и науки Сергей Бабак, передает УНН.

“Не школы, а Министерство действительно не получило никаких средств из „ковидного“ фонда, но стоит быть честными, что они и не просили эти деньги из „ковидного“ фонда, они 2,2 млрд просили действительно в июле, но это было на другие программы, на те программы, которые были срезаны под секвестр бюджета, в частности были программы стимулирования молодых учителей на 1,5 млрд... Когда было назначение и.о. министра мы рекомендовали Министерству, пока нас не будет, обратиться в Кабинет Министров с просьбой выделить (деньги) именно на средства индивидуальной защиты. Кабинет Министров решил, что учредителями всех учебных заведений является местная власть, а у местных властей, по их расчетам, есть деньги на счетах, значит они могут себя обеспечить. Мы считаем, что государство могло помочь из „ковидного“ фонда”, — отметил он.

Напомним, Правительство разделило средства из фонда по борьбе с COVID-19 на две части, одна из которых предназначалась непосредственно на борьбу с коронавирусной болезнью, другая — с последствиями пандемии.

Источник: УНН
Теги: Минобразования, Коронавирус, Бюджет-2020
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