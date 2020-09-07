В МИД Германии требуют от Минска уточнить местонахождение Колесниковой

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Министр иностранных дел Германии Гайко Маас выразил глубокую обеспокоенность из-за сообщения о похищении белорусской оппозиционерки Марии Колесниковой. Об этом он сказал в понедельник, 7 сентября, в комментарии для немецкого издания Bild, передает УНН со ссылкой на DW.

Глава внешнеполитического ведомства Германии также призвал власти Беларуси освободить всех политических заключенных.

“Мы требуем ясности относительно местонахождения, а также освобождение всех политических заключенных в Беларуси”, — приводит слова министра издание Bild. “Длительные задержания и репрессии, в том числе в отношении членов Координационного совета, неприемлемы”, — отметил Маас.

“Любой, кто видит кадры мирных демонстраций из Минска, не может закрывать глаза на то, что люди требуют изменений в политике и стиле руководства”, — добавил Маас.

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С осуждением насилия со стороны белорусских силовиков в отношении демонстрантов в Беларуси, в частности, выступил верховный представитель Европейского Союза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель. Он резко осудил похищение и задержания представителей белорусской оппозиции.

Перед этим белорусские оппозиционеры сообщили о похищении участницы Координационного совета (КС) оппозиции Марии Колесниковой. По данным СМИ, в этот день в центре Минска неизвестные посадили Марию Колесникову в микроавтобус и увезли в неизвестном направлении. Также в понедельник исчез исполнительный секретарь КС Иван Кравцов и оппозиционер Антон Родненков, который тоже является членом КС.