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Кулеба: дата разговора с Лавровым пока неизвестна, но я ожидаю

Кулеба: дата разговора с Лавровым пока неизвестна, но я ожидаю

Дмитрий Кулеба

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире программы “Свобода слова” сообщил о том, что дата его разговора с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым по поводу обострения ситуации на Донбассе на сегодняшний день неизвестна, но он ее ждет, сообщает УНН.

“Когда разговор вчера (6 сентября. — ред.) был инициирован, сначала реакция с российского МИДа была довольно оживленной, но потом — сегодня (7 сентября. — ред.) утром, мы получили сообщение, что министр Лавров срочно отбыл в командировку и неизвестно, когда этот разговор состоится. Как выяснилось, он отбыл в Сирию. Поэтому я готов, жду разговор. Я считаю, что когда убивают на востоке украинского солдата, то единственная сторона с которой нужно говорить — это РФ”, — отметил Кулеба.

Он также отметил, что 6 сентября Президент Украины Владимир Зеленский дал ему именно такое поручение — переговорить с Лавровым.

“О чем говорить? Очень просто. Первый вопрос — как объясняет Российская Федерация то, что произошло. Второй — остается ли она преданной режиму прекращения огня. Третье — обсудить подготовку к встрече министров иностранных дел нормандского формата, которая должна состояться сразу после встречи советников, в свете тех обстрелов, которые вчера состоялись”, — подчеркнул министр.

Напомним, Кулеба инициировал разговор с Лавровым поздно вечером 6 сентября.

Как сообщал УНН, на Донбассе боевики за 6 сентября дважды нарушили режим прекращения огня, погиб украинский военный, один был ранен.

Источник: УНН
Теги: МИД, Россия, Донбасс, Сергей Лавров, Украина, боевики, обстрелы, Дмитрий Кулеба
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