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Пандемия: в мире 18,2 млн человек выздоровели от COVID-19

Пандемия: в мире 18,2 млн человек выздоровели от COVID-19

КИЕВ. 8 сентября. УНН. По состоянию на утро вторника общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 891 285. В свою очередь, выздоровели 18 243 509 человека. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, передает УНН.

Всего в мире 27 255 750 человек инфицировано.

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (6 300 606), Индия (4 204 613), Бразилия (4 147 794), Россия (1 027 334), Перу, Колумбия, Южная Африка, а также Мексика, Испания, Аргентина Чили, Иран и Франция.

Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (189 206), Бразилии (126 960), Индии (71 642), Мексике (67 781), Великобритании (41 643), Италии, Франции и Перу.

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 138 068 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 2877 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

Источник: УНН
Теги: болезнь, Коронавирус, мир
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