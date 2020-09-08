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Вторник, 8 сентября 2020, 06:15 • УНН • 17280
Официальный курс гривны установлен на уровне 27,75 грн/доллар
КИЕВ. 8 сентября. УНН. На 8 сентября 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 27,75 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
27.750900 грн за доллар;
32.809900 грн за евро;
0.365020 грн за российский рубль;
36.527100 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 7 сентября курс указанных валют упал, кроме доллара, курс которого вырос.
Источник: УНН
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