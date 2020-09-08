Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,69 0,0000  EUR: 32,73 0,0000 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
В Украине планируют снизить смертность на дорогах минимум на 30%
В Украине планируют снизить смертность на дорогах минимум на 30%
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Экономика
Вернуться к списку Архив
17280

Официальный курс гривны установлен на уровне 27,75 грн/доллар

Официальный курс гривны установлен на уровне 27,75 грн/доллар

КИЕВ. 8 сентября. УНН. На 8 сентября 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 27,75 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:

27.750900 грн за доллар;

32.809900 грн за евро;

0.365020 грн за российский рубль;

36.527100 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 7 сентября курс указанных валют упал, кроме доллара, курс которого вырос.

Источник: УНН
Теги: курс валют, НБУ
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.