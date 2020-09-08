Официальный курс гривны установлен на уровне 27,75 грн/доллар

КИЕВ. 8 сентября. УНН. На 8 сентября 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 27,75 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:

27.750900 грн за доллар;

32.809900 грн за евро;

0.365020 грн за российский рубль;

36.527100 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 7 сентября курс указанных валют упал, кроме доллара, курс которого вырос.