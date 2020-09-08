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Белорусские оппозиционеры, которых накануне задержали силовики, пересекли границу с Украиной

Белорусские оппозиционеры, которых накануне задержали силовики, пересекли границу с Украиной

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Белорусские оппозиционеры Мария Колесникова, Иван Кравцов и Антон Родненков, которых накануне задержали силовики, пересекли границу Беларуси с Украиной. Об этом пишет российское госинформагентство “ТАСС” со ссылкой на пограничный комитет Беларуси, передает УНН.

"Подтверждаем, что они проходили пограничный контроль в пункте пропуска "Александровка" в 4:00 утра", - сказал "ТАСС" представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский.

Утром 7 сентября в центре Минска неизвестными была похищена Мария Колесникова. На связь также весь день не выходили Иван Кравцов и Антон Родненков.

Вечером того же дня в МИД Германии выступили с заявлением, в котором требуют от Минска уточнить местонахождение Колесниковой. В частности, с призывом немедленного освободить политзаключенных к властям Беларуси обратились в ЕС. В число политзаключенных, в частности, входят как Колесникова, так и другие члены Координационного совета, а также другие задержанные протестующие.

Источник: УНН
Теги: граница, Украина, Беларусь, оппозиция
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