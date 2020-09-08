Утром в столице наблюдаются пробки

КИЕВ. 8 сентября. УНН. По состоянию на 8:10 на дорогах Киева заметно осложнение движения. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.

Так, пробки образовались на проспектах Победы, Воздухофлотском, Елены Телиги, Степана Бандеры.

Кроме того, затруднено движение по улицам Сечевых Стрельцов, Набережно-Крещатицкой и на улицах Павла Скоропадского, Жилянской, Богатырской и бульваре Тараса Шевченко.

На левом берегу движение затруднено на Броварском проспекте, проспекте Юрия Гагарина и проспекте Мира. Также в пробках стоят Дарницкая площадь, Харьковское шоссе и улица Раисы Окипной.

Движение на мостах - Северном, Южном, Дарницком, Патона - затруднено в направлении правого берега. На мосту Метро можно проехать свободно.

Напомним, 8 сентября 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 27,75 грн/долл.



