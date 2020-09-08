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От 8° до 30° тепла: прогноз погоды на сегодня

От 8° до 30° тепла: прогноз погоды на сегодня

КИЕВ. 8 сентября. УНН. На части Украины сегодня будут идти дожди, воздух днем прогреется до 30 градусов тепла. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

"Ночью и утром в Украине, кроме южной и восточной части, днем в северо-восточных, Черкасской и Полтавской областях дождь, местами гроза", - сообщили синоптики.

Температура ночью 8-14°, на юге страны 15-20°; днем 19-24°, в южных, восточных и Днепропетровской областях 25-30°.

Напомним, метеорологи рассказали, какой будет осень.

Источник: УНН
Теги: погода, прогноз погоды, Укргидрометцентр
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