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Вторник, 8 сентября 2020, 08:29 • Юлия Шрамко • 8985
От 8° до 30° тепла: прогноз погоды на сегодня
КИЕВ. 8 сентября. УНН. На части Украины сегодня будут идти дожди, воздух днем прогреется до 30 градусов тепла. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"Ночью и утром в Украине, кроме южной и восточной части, днем в северо-восточных, Черкасской и Полтавской областях дождь, местами гроза", - сообщили синоптики.
Температура ночью 8-14°, на юге страны 15-20°; днем 19-24°, в южных, восточных и Днепропетровской областях 25-30°.
Напомним, метеорологи рассказали, какой будет осень.
Источник: УНН
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