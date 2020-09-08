СМИ: белорусскую оппозиционерку Колесникову задержали на границе с Украиной

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Соратницу оппозиционного кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской, члена президиума координационного совета оппозиции в Беларуси Марию Колесникову задержали на границе с Украиной. Об этом сообщает БЕЛТА, передает УНН.

"Члены координационного совета... Антон Родненков и Иван Кравцов этой ночью сбежали за границу. Сейчас они находятся на территории Украины. Их коллега Мария Колесникова пыталась незаконно покинуть территорию Республики Беларусь, но была задержана на границе", - говорится в сообщении.

В то же время ресурс ATN обнародовал в Telegram-канале видео, якобы того, как белорусские оппозиционеры пересекали границу.

Напомним, по данным белорусских пограничников, оппозиционеры Мария Колесникова, Иван Кравцов и Антон Родненков, которых накануне задержали силовики, якобы пересекли границу Беларуси с Украиной.

Утром 7 сентября в центре Минска неизвестными была похищена Мария Колесникова. На связь также весь день не выходили Иван Кравцов и Антон Родненков.



Вечером того же дня в МИД Германии выступили с заявлением, в котором требуют от Минска уточнить местонахождение Колесниковой. В частности, с призывом немедленного освободить политзаключенных к властям Беларуси обратились в ЕС.