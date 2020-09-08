Отравление Навального: министр экономики ФРГ усомнился в эффективности санкций против РФ

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Министр экономики Германии Петер Альтмайер поставил под сомнение эффективность санкций в отношении России, но не исключает возможности их введения на фоне ситуации с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

Он заявил, что не знает "ни одного случая", когда санкции заставили бы такую страну, как Россия, "изменить свое поведение". Штрафные меры скорее приводят к "ужесточению политики" в стране, считает министр.

Тем не менее, он не исключил санкций в отношении Москвы в связи с отравлением оппозиционера Алексея Навального. Исключение таких мер ослабило бы нашу позицию по отношению к России, заявил Альтмайер.

Также министр экономики ФРГ заявил, что нельзя мириться с нарушением Россией "основных прав человека". Однако он подчеркнул необходимость согласованного подхода Евросоюза, поскольку отравление Навального представляет собой "общий вызов для западных демократий"

Напомним, Меркель не исключает санкций относительно "Северного потока-2" из-за отравления Навального.



Как сообщал УНН, ранее глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан заявил, что Россия должна внести вклад в расследование дела Алексея Навального, от этого будут зависеть действия Германии в контексте "Северного потока-2".