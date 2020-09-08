В координационном совете оппозиции заявили, что Колесникова не собиралась покидать Беларусь

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Член Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова, которая была задержана на границе с Украиной, не собиралась покидать пределы Беларуси, о чем заявила перед своим исчезновением. Об этом сообщил ее соратник, член Координационного совета Максим Знак, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Много странного в этой истории, озвученного белорусским телевидением. Ни у кого из них (члены КС Антон Родненков, Иван Кравцов, Мария Колесникова - ред.) намерений уезжать из страны не было. Мы проговаривали сценарий, условно говоря, если будет предложено, тюрьма или заграница, Мария четко сказала, что никуда не уедет", - сказал Знак.

Как сообщалось, белорусскую оппозиционерку Колесникову задержали на границе с Украиной.

По данным белорусских пограничников, оппозиционеры Мария Колесникова, Иван Кравцов и Антон Родненков, которых накануне задержали силовики, якобы пересекли границу Беларуси с Украиной.

Утром 7 сентября в центре Минска неизвестными была похищена Мария Колесникова. На связь также весь день не выходили Иван Кравцов и Антон Родненков.



Вечером того же дня в МИД Германии выступили с заявлением, в котором требуют от Минска уточнить местонахождение Колесниковой. В частности, с призывом немедленного освободить политзаключенных к властям Беларуси обратились в ЕС.