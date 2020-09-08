В Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19

КИЕВ. 8 сентября. УНН. За сутки наибольшее количество новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 зарегистрировано в Киеве и в Харьковской области. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"Больше всего новых случаев COVID-19 за последние сутки зафиксировано: в Киеве - 235, в Харьковской области - 230 (в городе Харькове - 180), в Одесской области - 196 (Одесса - 96), во Львовской области - 192, в Тернопольской области - 190, в Ивано-Франковской области - 160", - рассказал Степанов.

По данным Telegram-канала Минздрава "Коронавирус в регионах", всего в Украине зарегистрировано 140 479 случаев коронавирусной болезни COVID-19: новых случаев за сутки - 2411, выздоровели - 63546 человек (+940 за сутки), умерло из-за последствий болезни - 2934 человека (+57 за сутки).

В общем случаи выявлено:

▪️ Винницкая обл - 4450 (+44);

▪️ Волынская обл - 5943 (60);

▪️ Днепропетровская обл - 2843 (+76);

▪️ Донецкая обл - 1675 (45);

▪️ Житомирская обл - 3812 (+66);

▪️ Закарпатская обл - 8180 (+89);

▪️ Запорожская обл - 1981 (+50);

▪️ Ивано-Франковская обл - 10508 (+160);

▪️ Кировоградская обл - 867 (+9);

▪️ г. Киев - 15511 (+235);

▪️ Киевская обл - 6370 (+92);

▪️ Львовская обл - 16073 (+192);

▪️ Луганская обл - 448 (+14);

▪️ Николаевская обл - 1690 (+25);

▪️ Одесская обл - 8721 (+196);

▪️ Полтавская обл - 997 (24);

▪️ Ровенская обл - 9860 (+98);

▪️ Сумская обл - 2070 (+107);

▪️ Тернопольская обл - 7580 (+190);

▪️ Харьковская обл - 11202 (230);

▪️ Херсонская обл - 518 (+18);

▪️ Хмельницкая обл - 3253 (+58);

▪️ Черновицкая обл - 11431 (+159);

▪️ Черкасская обл - 2046 (+96);

▪️ Черниговская обл - 2450 (+78).

Напомним, в Украине на 8:50 8 сентября зафиксировано уже более 140 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост новых случаев за сутки - более 2,4 тысячи.