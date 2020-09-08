Госпогранслужба: Родненков и Кравцов прибыли в Украину, Колесникова - нет

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Члены Координационного совета белорусской оппозиции Антон Родненков и Иван Кравцов прибыли к одному из украинских пунктов пропуска на въезд в Украину, в то же время член президиума Координационного совета оппозиции в Беларуси Мария Колесникова в украинские пункты пропуска не прибывала. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы.

В ГПСУ указали, что сегодня ряд СМИ распространил информацию со ссылкой на различные источники, в т.ч. на официального представителя Государственного пограничного комитета РБ, о выбытии в направлении Украины трех граждан Беларуси, которые являются членами Координационного совета белорусской оппозиции.

"Учитывая это Государственная пограничная служба Украины сообщает, что в один из украинских пунктов пропуска в пределах Киевской области на въезд в Украину прибыли двое граждан РБ Антон Родненков и Иван Кравцов. Сейчас они проходят необходимые меры пограничного контроля в соответствии с законодательством, которое определяет порядок пересечения государственной границы. Гражданка РБ Мария Колесникова в пункты пропуска Украины для прохождения пограничного не прибывала", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, белорусскую оппозиционерку Колесникову задержали на границе с Украиной.

По данным белорусских пограничников, оппозиционеры Мария Колесникова, Иван Кравцов и Антон Родненков, которых накануне задержали силовики, якобы пересекли границу Беларуси с Украиной.

Утром 7 сентября в центре Минска неизвестными была похищена Мария Колесникова. На связь также весь день не выходили Иван Кравцов и Антон Родненков.



Вечером того же дня в МИД Германии выступили с заявлением, в котором требуют от Минска уточнить местонахождение Колесниковой. В частности, с призывом немедленного освободить политзаключенных к властям Беларуси обратились в ЕС.