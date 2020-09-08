В Украине можно бесплатно вакцинироваться против 10 инфекционных заболеваний - Минздрав

КИЕВ. 8 сентября. УНН. В Украине бесплатно можно вакцинироваться против 10 инфекционных заболеваний. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"В нашей стране бесплатно можно вакцинироваться против 10 инфекционных заболеваний, а именно: туберкулез, полиомиелит, дифтерия, столбняк, коклюш, корь, паротит, краснуха, вирусный гепатит B, гемофильная инфекция. Все эти болезни являются сверхопасными. Поэтому очень важно, чтобы вы вакцинировали своих детей...", - сказал Степанов.

По его словам, все эти вакцинации проводят в соответствующих пунктах прививок.

"Как правило, они работают при учреждениях здравоохранения. Вся эта информация есть у ваших семейных врачей, или можно обратиться на горячие линии соответствующих управлений здравоохранения. Все вакцины о которых я сказал, они все есть в Украине, все они достаточно высокого качества. Все они верифицированы и их качество подтверждено Всемирной организацией здравоохранения", - рассказал Степанов.

Напомним, Минздрав планирует увеличить вакцинацию населения от гриппа до около 1,5 миллиона человек.