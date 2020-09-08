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Выборы президента США: агрегатор опросов оценил шансы Байдена и Трампа на победу

Выборы президента США: агрегатор опросов оценил шансы Байдена и Трампа на победу

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Кандидат в президенты США от демократов Джозеф Байден имеет 71,1% шанса на победу, согласно данным агрегатора опросов FiveThirtyEight. Об этом сообщает УНН со ссылку на агентство Bloomberg.

"Согласно модели прогнозирования выборов, проведенной 7 сентября агрегатором опросов FiveThirtyEight, шанс Джо Байдена на победу в Коллегии выборщиков составляет 71,1%. По прогнозам, он наберет 334 из 538 голосов выборщиков", - пишет издание.

Также указано, что модель оценила шансы Дональда Трампа в 28,4%.

Напомним, американский лидер Дональд Трамп считает, что кандидату в президенты США от демократов Джозефу Байдену перед предвыборными дебатами следует пройти проверку на допинг, поскольку он якобы может принимать какие-то стимулирующие препараты.

Источник: УНН
Теги: выборы, США, Президент
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