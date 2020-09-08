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В Киеве зафиксировали уже более 15,5 тыс. случаев COVID-19

В Киеве зафиксировали уже более 15,5 тыс. случаев COVID-19

КИЕВ. 8 сентября. УНН. В Киеве за последние сутки коронавирус подтвердили у 235 человек, больше всего случаев зафиксировано в Деснянском районе. Всего с начала пандемии в столице COVID-19 заболело 15511 человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.

"За прошедшие сутки коронавирус обнаружили у 235 киевлян. 4 больных умерли. Всего коронавирус унес жизни 246 киевлян. В настоящее время в столице уже 15511 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - говорится в сообщении.

Отмечается, что заболели:

▪️ 123 женщины (в возрасте от 20 до 83 лет);
▪️ 97 мужчин (от 18 до 87 лет); 
▪️ 6 девочек (от 3 до 17 лет);
▪️ 9 мальчиков (от 1 года до 17).

Указывается, что заболели в том числе и 8 медиков. В больницы столицы попали 34 пациента. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за минувшие сутки 67 человек. Всего коронавирус преодолели 4826 жителей Киева.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили: в Деснянском районе - 37, в Шевченковском - 35 и в Днепровском районе - 30 случаев", - резюмировал Кличко.

Как сообщалось ранее в УНН, в Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19.

Источник: УНН
Теги: Киев, Коронавирус, карантин
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