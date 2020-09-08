В ВСУ за сутки зарегистрировали около 30 новых случаев COVID-19

КИЕВ. 8 сентября. УНН. За сутки в Вооруженных силах Украины зафиксировано 27 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на командование Медицинских сил ВСУ.

"По состоянию на 10:00 8 сентября в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванную коронавирусом SARS-CoV-2, болеют - 624 человека. Всего за время пандемии выздоровели - 1347 человек, летальных исходов - 6", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на изоляции находится 491 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 126 человек.

"За прошедшие сутки зарегистрировано 27 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19", - добавляется в сообщении.

Так, из них на лечении в учреждениях здравоохранения находятся 7 человек, а на лечении дома - 20 человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

Напомним, в Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19.