Комитет Рады обсудит нарушение режима тишины на Донбассе

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны 9 сентября обсудит факт нарушения Россией режима тишины на Донбассе. Кроме того, депутаты дадут свою оценку обстрелам украинских позиций. Об этом сообщила народный депутат Украины от фракции “Слуга народа” Ирина Верещук в эфире ток-шоу “Свобода слова”, передает УНН.

“Заседание комитета будет проходить в среду и мы будем рассматривать этот вопрос... Надо дождаться заседания СНБО, если будет такая необходимость. А я понимаю, что есть необходимость, чтобы было созвано экстренное заседание СНБО и принято соответствующее решение”, — сказала она.

Верещук добавила, что позиция СНБО необходима, чтобы депутаты в парламенте вынесли компетентную оценку.

Отметим, что телефонный разговор глав МИД Украины и РФ пока так не состоялся. Министр Кулеба в эфире ток-шоу “Свобода слова” уточнил, что все еще ожидает связи.

Напомним, 6 сентября в результате обстрелов боевиками на Донбассе погиб украинский военный, еще один получил ранения.

Также напомним, решение о всеобщем перемирьи было достигнуто на заседании ТКГ в Минске, и началось оно 27 июля.