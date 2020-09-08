Депутат Киевсовета заболел COVID-19

КИЕВ. 8 сентября. УНН. У депутата Киевского городского совета Михаила Будилова обнаружили COVID-19. Об этом Будилов сообщил на своей странице в Facebook.

"Друзья, пришли результаты тестирования на COVID-19. Тест положительный. Чувствую себя хорошо, повышенной температуры нет. Вдруг почувствовал, что не отличаю вкусов и запахов и сразу сдал тест", - написал Будилов.

Напомним, в ВР в общей сложности зафиксировано 23 случая COVID-19 среди нардепов.