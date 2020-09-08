Нарушение "режима тишины" на Донбассе: в ООН призвали "сложить оружие и начать конструктивный диалог"

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Координатор ООН по гуманитарным вопросам в Украине Оснат Лубрани призывает продолжать соблюдать прекращение огня ради безопасности граждан Украины. Об этом говорится в заявлении, которое есть в распоряжении УНН.

"С момента вступления в силу договоренностей о прекращении огня 27 июля прошло шесть недель. Это самый длинный период относительной тишине на востоке Украины с начала конфликта. Я повторяю призыв Генерального секретаря ООН ко всем вовлеченным сторонам соблюдать согласованных условий прекращения огня и направить усилия на защиту гражданского населения, которое больше всего страдает от боевых действий", - говорится в заявлении.

Отмечается, что Лубрани убедилась во время поездки в Донецкую и Луганскую области на этой неделе, что гуманитарные потребности все еще остаются значительными и еще более обострились в результате пандемии COVID-19 и связанных с ними противоэпидемических мероприятий.

"Однако я также увидела значительную поддержку и высокую оценку договоренностей о прекращении огня среди людей, проживающих по обе стороны "линии разграничения", которые надеются, что оно будет продолжаться. Сегодня, как никогда, нужно сложить оружие и начать конструктивный диалог, чтобы уделить больше внимания преодолению влияния коронавирусной болезни и ее социально-экономических последствий. Необходимо приложить все усилия, чтобы прекращение огня продолжалось, поскольку оно нужно стольким людям, которые устали от конфликта", - резюмировали в ООН.

Как сообщалось ранее в УНН, на Донбассе во время обстрела боевиков 6 сентября погиб украинский военный. Также перед этим в ООС на 42-й день действия полного и всеобъемлющего режима прекращения огня зафиксировали первые нарушения со стороны боевиков.