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В ГПСУ за сутки зафиксировано 8 новых случаев заболевания COVID-19

В ГПСУ за сутки зафиксировано 8 новых случаев заболевания COVID-19

КИЕВ. 8 сентября. УНН. В Госпогранслужбе за сутки зарегистрировано 8 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, а в Национальной академии Государственной пограничной службы Украины им. Богдана Хмельницкого в целом зафиксировано 14 больных. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, передает УНН.

"За прошедшие сутки среди персонала ведомства всего зарегистрировано 8 новых случаев заболевания COVID-19. При получении положительных результатов тестирования сразу же устанавливается круг контактных лиц, находящихся под контролем медиков. В то же время, не соответствует действительности информация о резком увеличении заболеваемости в Национальной академии государственной пограничной службы Украины им. Богдана Хмельницкого. Так, по состоянию на 08 сентября 2020 года, с начала пандемии коронавирусной болезни в академии зафиксировано 14 положительных тестов на COVID-19", - отметили в ГПСУ.

Отмечается, что из общего количества военнослужащих и работников учебного заведения, которые получили лабораторное подтверждение заболевания коронавирусной болезнью, выздоровели 4, еще 10 человек продолжают лечиться амбулаторно. Также под контролем медиков сейчас находятся 120 сотрудников, которые могли контактировать с больными.

Как сообщалось ранее в УНН, в ВСУ за сутки зарегистрировали около 30 новых случаев COVID-19.

Источник: УНН
Теги: Госпогранслужба, Коронавирус, карантин
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