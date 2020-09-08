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МИД об административно-территориальной реформе: ни одна страна мира не будет нас учить

МИД об административно-территориальной реформе: ни одна страна мира не будет нас учить

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Административно-территориальная реформа Украине происходит во взаимодействии с ЕС и с соблюдением прав меньшинств. Об этом сказал на пресс конференции министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба по итогам встречи с румынским коллегой Богданом Ауреску, передает корреспондент УНН.

“Что касается административно-территориальной реформы, то это исключительно вопрос внутренней политики. Ни одна страна мира не будет нас учить, как нам устраивать административно-территориальное устройство своей страны. Эта реформа происходит в тесном взаимодействии с Европейским Союзом, с соблюдением европейских стандартов и уважение прав лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам”, — сказал Кулеба.

По его словам, украинская сторона имела дискуссии по этому поводу с Венгрией, Болгарией, Румынией, и в результате было найдено решение, которые “сохраняют полные возможности для национальных общин развиваться в новой административной системе Украины”.

Как сообщал УНН, по информации Минрегиона, в основном новые регионы создаются для организации системы исполнительной власти, на сегодня в Украине территориально разбросана.

Источник: УНН
Теги: МИД, Украина, Румыния, Дмитрий Кулеба

В тексте упоминаются

Кулеба Дмитрий
Кулеба Дмитрий
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