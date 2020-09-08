Столица до сих пор "утопает" в МАФах: от Кличко в очередной раз требуют выполнить его давнее обещание

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Киевляне возмущены МАФами, которые несмотря на обещания мэра города Виталия Кличко, продолжают действовать в столице. Жители Киева требуют от мэра в конце концов очистить столицу от незаконно установленных временных сооружений. Соответствующая петиция размещена на сайте КГГА, передает УНН.

Автором петиции является депутат Киевского городского совета Александр Пабат. Он напомнил, что в прошлом году в Киеве демонтировали 1 тыс. 424 незаконно размещенных малых архитектурных форм, на что было потрачено 50 млн 799 тыс. грн бюджетных средств.

"Не сложно посчитать, что в среднем стоимость демонтажа одной незаконной постройки составляет около 35 тыс грн", - пишет депутат.

Затраты на контроль законности, демонтажа и хранения МАФов обычно превышают поступления, которые столица получает от их деятельности.

Киевляне возмущены тем, что на месте демонтированных временных сооружений появляются новые, и так по кругу.

"Жителями столицы и в средствах массовой информации активно обсуждается вопрос, что некоторыми должностными лицами киевской власти активно принимаются меры по скорейшему проведению новых аукционов на размещение МАФов, с целью демонтажа старых временных сооружений и установки на их место киосков крупных торговых сетей, подконтрольных этим чиновникам или связанным с ними лицам", - говорится в документе.

Автор петиции убежден, что комплексное решение вопроса стихийного размещения и функционирования временных сооружений в столице возможно лишь путем полной очистки города от МАФов.

"И единственным путем такой очистки является невозможность выдачи новых разрешительных документов на размещение временных сооружений торгового, бытового, социально-культурного или другого назначения для осуществления предпринимательской деятельности в городе Киеве с помощью отмены нормативно-правовых документов, регулирующих отношения в сфере размещения временных сооружений в городе Киеве", - пишет он.

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Петиция была зарегистрирована 14 июля. Она набрала 3,6 тыс. Из 10 тыс. Необходимых голосов для дальнейшего рассмотрения по существу. К концу сбора подписей осталось 35 дней.

Как писал УНН, еще в апреле Кличко обещал принятия новых правил размещения МАФов в Киеве.

Напомним, что за "борьбу" с МАФами в столице длительное время отвечал ексдиректор департамента городского благоустройства КГГА Дмитрий Белоцерковец. Сегодня же, скандальный бывший чиновник подозревается в незаконном обогащении и присвоению бюджетных средств.

Так по данным портала "Судебная власть", 10 сентября 2020 должно состояться заседание Высшего антикоррупционного суда по обвинению Белоцерковцем.

29 мая суд избрал ему меру пресечения в виде залога (31,5 тыс. Грн), а сам Кличко тогда заявлял о готовности принять своего соратника на поруки.

Заметим, согласно данным KV, именно Белоцерковец является сейчас одним из фактических руководителей предвыборного штаба Кличко.