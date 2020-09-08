Эксперт рассказал, зачем Украине конкурентный рынок на Укрзализныце

КИЕВ. 8 сентября. УНН. В европейских странах общие законы рынка состоят в том, что чем больше конкуренция в сфере каких-либо товаров или услуг, тем большую выгоду получает потребитель и в цене, и в качестве. Поэтому Европейский Союз способствует созданию конкурентного рынка в различных отраслях тех стран, которые являются потенциальными членами. Об этом УНН в комментарии рассказал экономист и политолог, кандидат экономических наук Андрей Новак.

"Конкурентный железнодорожный рынок - это актуальный вопрос для Украины, так как на любом рынке, если есть монополист, он всегда работает по одному принципу: максимальные цены при минимальном качестве. Поэтому конкуренция на нашем рынке пассажирских и грузовых перевозок - это то, что действительно поможет изменить ситуацию. На пассажирском рынке перевозок в Украине мы имеем низкое качество услуг при достаточно высоких ценах. На грузовых перевозках все производители, причем как промышленные, так и аграрные, жалуются на то, что услуги грузовых перевозок в Укрзализныце создают огромные проблемы и фактически даже убытки", - рассказал он.

Новак подытожил, что если Украина уже имеет ассоциации с ЕС и объявила о своем желании приобрести полноправное членство в Европейском Союзе, то должна принять европейские конкурентные правила рынка, в частности в железнодорожной отрасли.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что запуск локомотивов частных компаний на пути Укрзализныци находится на финальном этапе.

"Подписан приказ о первом участнике эксперимента, и это одна из задач, которую мы вписали в аналог историй взаимодействий с ЕС, где предусмотрено, что будет более чем один перевозчик на железной дороге. Имеется в виду, что УЗ потеряет свое монопольное положение и появятся еще игроки", - рассказал он.

Также Криклий сообщил, что Мининфраструктуры учитывает все возможные риски демонополизации рынка грузовых перевозок.

"Мы здесь будем очень осторожно подходить, потому что демонополизируя рынок, мы можем создать себе крупных конкурентов, которые могут иметь возможность забрать одно из самых прибыльных направлений - это грузовые перевозки, и мы тем самым, наша стратегическая компания - может оказаться в плачевном положении, поэтому нужно проводить очень взвешенную политику. Но, тем не менее, мы решаемся на это и будем однозначно идти", - отметил Криклий.