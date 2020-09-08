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Зеленский о вражеской провокации на Донбассе: мы все равно будем делать все, чтобы сохранить "режим тишины"

Зеленский о вражеской провокации на Донбассе: мы все равно будем делать все, чтобы сохранить "режим тишины"

Владимир Зеленский

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Украинская сторона продолжит делать все возможное для сохранения "режима тишины" на востоке Украины. Об этом сообщил журналистам Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Сумскую область, передает УНН.

"Что касается "режима тишины": 42 дня "режим тишины" сохранялся до той провокации, которая унесла жизнь нашего бойца. Мы на уровне министров иностранных дел, и не только, контактировавших с Российской Федерацией, которая должна держать те договоренности, которые были на уровне трехсторонней контактной группы. У нас были... не буду говорить количество срочных совещаний по поводу этой провокации... Действительно, многое делается и сделано, как военными, так и разведчиками нашей страны. Поэтому мы все равно будем делать все, чтобы сохранить "режим тишины", чтобы избежать большого количества как раненых, так и погибших. Другого варианта, чтобы сохранить жизнь людей, я, честно говоря, сейчас не вижу", - сказал Президент.

Он отметил, что встреча советников лидеров стран "нормандского формата" запланирована на 11 сентября.

"Ждем там определенные предложения и определенные решения", - добавил Зеленский.

Напомним, 6 сентября боевики дважды открывали огонь по украинским военным - в районе Красногоровки и Шумов. В результате погиб украинский военный.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, режим тишины, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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